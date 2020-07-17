В Окружной админсуд Киева снова пришли с обысками по делам Майдана

В Окружном административном суде Киева проходят обыски по делам Майдана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.
«Сегодня, 17 июля 2020 года, в Окружном административном суде города Киева проводятся следственно-оперативные мероприятия. Среди озвученных оснований — расследование «дел Майдана», — сказано в нем.
Отмечается, что суд продолжает работу в обычном режиме.
«В очередной раз следственные действия проводятся с нарушением территориальной подсудности дела — на основании постановления суда (на этот раз — Ленинского районного суда г. Кировограда). Начиная с 2015 года это не первая попытка дискредитации Окружного административного суда города Киева таким образом», — говорится в сообщении.
Напомним, что обыски в этом суде проходили также и в 2019 году. Тогда они ничем не закончились, а Окружной административный суд Киева называл обыски НАБУ и ГПУ пиаром Сытника и Горбатюка.
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