В Окружной админсуд Киева снова пришли с обысками по делам Майдана

В Окружном административном суде Киева проходят обыски по делам Майдана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

«Сегодня, 17 июля 2020 года, в Окружном административном суде города Киева проводятся следственно-оперативные мероприятия. Среди озвученных оснований — расследование «дел Майдана», — сказано в нем.

Отмечается, что суд продолжает работу в обычном режиме.

«В очередной раз следственные действия проводятся с нарушением территориальной подсудности дела — на основании постановления суда (на этот раз — Ленинского районного суда г. Кировограда). Начиная с 2015 года это не первая попытка дискредитации Окружного административного суда города Киева таким образом», — говорится в сообщении.

Напомним, что обыски в этом суде проходили также и в 2019 году. Тогда они ничем не закончились, а Окружной административный суд Киева называл обыски НАБУ и ГПУ пиаром Сытника и Горбатюка.