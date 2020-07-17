Топ-менеджером «Укрзализныци» стали человек, бросивший яйцом в Януковича

Управление «Укрзализныци», которое отвечает за отношения с органами государственной власти, возглавил Дмитрий Романюк. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
С октября 2019 года Романюк занимал должность заместителя председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации. До этого он возглавлял наблюдательный совет компании по управлению активами «MG Invest» и был советником по вопросам инвестиций компании «Moris Group». В 2017 году — руководитель по работе с регионами Украины ГУ «Офис привлечения и поддержки инвестиций «UkraineInvest».
С августа 2015 по январь 2017 работал директором департамента международного сотрудничества, евроинтеграции, инвестиций и развития туристической инфраструктуры Ивано-Франковской областной государственной администрации. В 2010–2015 годах был ассистентом, а затем преподавателем на кафедре менеджмента и маркетинга экономического факультета Прикарпатского национального университета.
Кроме этого, Романюк — кандидат экономических наук, имеет два высших образования.
Несмотря на все достижения, известным Романюк стал еще в 2004 году, когда во время тогдашней предвыборной кампании швырнул яйцом в Виктора Януковича, тогда еще премьер-министра и кандидата в президенты Украины.
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