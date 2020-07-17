Британская принцесса тайно вышла замуж за итальянского бизнесмена

Член королевской семьи Великобритании, принцесса Беатрис тайно вышла замуж за итальянского девелопера Эдоардо Мапелли Моцци. Об этом сообщает Daily Mail.
Закрытая церемония состоялась в Виндзорском замке. На ней в том числе присутствовали родители принцессы герцог Йоркский Эндрю и герцогиня Йоркская Сара, а также британская королева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп, которые приходятся Беатрис бабушкой и дедушкой. Герцог Эндрю — их третий ребенок и второй сын. Всего в королевской семье четверо детей.
«Сегодня пара обменялась клятвами в Королевской часовне Всех Святых на территории дома принца Эндрю и Сары в Королевской ложе в Виндзорском парке», — пишет издание.
По его информации, свадьба 31-летней принцессы Беатрис должна была состояться 29 мая в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне, куда были приглашены 150 человек, а в саду Букингемского дворца был запланирован роскошный прием. Но из-за пандемии коронавируса COVID-19 было принято решение перенести церемонию на более поздний срок.
Беатрис и Эдоардо обручились в Италии в прошлом году. У Моцци, который имеет итальянское и британское гражданство, есть сын от предыдущих отношений. Девелопер является сыном Никки Шейл и графа Алессандро Мапелли Моцци. Они расстались, когда Эдоардо был еще ребенком, а вторым мужем Никки Шейл стал Кристофер Шейл, близкий друг бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Кристофер умер от сердечного приступа на фестивале в Гластонбери в 2011 году.
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