В Одесской области в ДТП погибли 6 человек

В результате ДТП вблизи с. Сафьяны Измаильского района Одесской области погибли 6 человек, 3 госпитализированы.

Об этом сообщают в ГСЧС.

«18 июля в 7:46 в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Сафьяны Измаильского района произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли 6 человек и 3 госпитализированы, из них 1 ребенок 2018 г.р. К деблокации погибших от ГСЧС привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники», — отмечается в сообщении.

Другие обстоятельства ДТП неизвестны, полиция области пока не сообщает о происшествии.