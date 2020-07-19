Ученые предсказали раскол Африки и образование нового океана

В результате тектонического разлома, который произойдет через 5–10 млн лет в Восточной Африке, на планете появится новый океан. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на ученых из США и Великобритании.

По данным исследователей, в результате движения Аравийской, Сомалийской и Африканской тектонических плит, которые сейчас постепенно отдаляются друг от друга, через несколько миллионов лет африканский континент окажется расколот на две части.

В результате на территории нынешней Восточной Африки образуется новый океанический бассейн. Первыми свидетельствами будущего океана является появившийся в 2005 году разлом длиной около 56 км в Афарской котловине в пустыне на территории Эфиопии.

В результате разлома через миллионы лет Аденский залив и Красное море затопят Восточно-Африканскую рифтовую долину. В итоге образуется новый океан. А часть Восточной Африки (полуостров Сомали и часть Эфиопии) станет отдельным небольшим континентом.