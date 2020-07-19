Собор в Нанте мог поджечь выходец из Руанды

Французские правоохранительные органы поместили под стражу 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в Нанте. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция RTL.

По ее сведениям, мужчина на добровольных началах помогал епархии. Как отмечается, он должен был закрыть двери собора в пятницу вечером. Задержанный не был ранее известен полиции.

В прокуратуре города в свою очередь указали, что пока утверждения о причастности выходца из Руанды к поджогу являются преждевременными, призвав дождаться выяснения обстоятельств происшествия.

Прибывшие в субботу на место пожара следователи обратили внимание на наличие сразу трех очагов возгорания и в качестве основной версии назвали умышленный пожог. При этом следов взлома дверей собора обнаружено не было.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла вспыхнул в субботу около 07:30 по парижскому времени (08:30 по Киеву). Более 100 пожарных несколько часов боролись за памятник готической архитектуры. Тем не менее им не удалось спасти витражи времен Людовика XII и уникальный орган эпохи барокко. Взять под контроль распространение огня удалось только спустя три часа после возгорания. По данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал.