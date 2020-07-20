США отреагировали на строительство кораблей РФ в украинском Крыму

Соединенные Штаты Америки осудили начало строительства военных российских кораблей в оккупированном украинском Крыму. Действия РФ назвали нарушением международных норм.
Соответствующее заявление обнародовало посольство США в Украине.
Американские дипломаты подчеркнули, что это не первое нарушение международных норм Российской Федерацией.
«Самовольное строительство Россией военных кораблей на суверенной украинской территории, силой захваченной ею, в который раз нарушает международные нормы», — говорится в сообщении.
В посольстве также заявили, что санкции против РФ останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом и не выведет свои войска с Донбасса.
Как известно, после аннексии Россией украинского Крыма и начала боевых действий на Донбассе десятки стран мира, включая США, ввели против РФ экономические санкции. С тех пор действие санкций продлевают каждый год.
Ранее США назвали еще одну причину для сохранения санкций против России.
Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин посетил оккупированный судостроительный завод «Залив» в Керчи, где дал старт строительству двух десантных военных кораблей для флота РФ.
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