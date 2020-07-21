Ситуацию с заложниками прокомментировал Зеленский, Аваков вылетел в Луцк

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что лично держит под контролем ситуацию с захватом заложников в рейсовом автобусе в центре Луцка и заверяет, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

«Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введена полицейская операция „Заложник“, а СБУ ввела план „Бумеранг“. Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем», — говорится в персональном аккаунте Зеленского в соцсети Фейсбук.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вылетел в Луцк для координации действий правоохранителей в связи с захватом заложников в рейсовом автобусе в центре города, сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

«В Луцк для координации действий срочно вылетел министр МВД Арсен Аваков», — написал Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.Позже отдел коммуникации полиции Волынской области на странице в Фейсбуке уточнил, что количество задолжников — около 20 человек.

Также в полиции Волынской области сообщили, что сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.2 ст.147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.