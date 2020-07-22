Полиция опровергла информацию о захвате заложников в Харькове

Харьковская полиция проверила поступившее сообщение о захвате заложников на ул.Бондаренковской, 22, и сообщает, что оно не отвечает действительности.

«По словам начальника Киевского отдела полиции Сергея Пономарева, который находится по адресу, указанному в сообщении, информация не соответствует действительности», — сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области во вторник.

Ранее в полиции сообщили, что проверяют сообщение о захвате заложников, который якобы произошел в среду днем, по заявленному адресу выехало руководство Киевского районного отдела полиции Харькова и следственно-оперативная группа.

Информация о том, что захват заложников произошел в Харькове, в среду днем сообщили местные паблики в соцсетях.