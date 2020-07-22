В Украине продлили карантин до 31 августа

Кабинет министров продолжил адаптивный карантин до 31 августа.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 22 июля.

Шмыгаль отметил, что адаптивный подход на региональном уровне доказал свою эффективность и позволяет контролировать уровень заболеваемости в Украине.

Решение на заседании приняли единогласно.

Глава Минздрава Максим Степанов на совещании у президента также сообщил, что новые нормы проведения карантина карантина, установленные в Украине, гармонизируются с европейскими, также меняются подходы к показателям заболеваемости.

В частности, будут считать не по количеству больных, а по динамике заболеваемости, как это делается в странах Европейского Союза.