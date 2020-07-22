В Украине продлили карантин до 31 августа

Кабинет министров продолжил адаптивный карантин до 31 августа.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 22 июля.
Шмыгаль отметил, что адаптивный подход на региональном уровне доказал свою эффективность и позволяет контролировать уровень заболеваемости в Украине.
Решение на заседании приняли единогласно.
Глава Минздрава Максим Степанов на совещании у президента также сообщил, что новые нормы проведения карантина карантина, установленные в Украине, гармонизируются с европейскими, также меняются подходы к показателям заболеваемости.
В частности, будут считать не по количеству больных, а по динамике заболеваемости, как это делается в странах Европейского Союза.
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