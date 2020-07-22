В Польше арестовали бывшего главу «Укравтодора» Новака

Суд Варшавы арестовал на три месяца экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака, однако защита намерена обжаловать меру пресечения. Также на три месяца арестован и президент Польско-украинской хозяйственной палаты Яцек Пехота, которого следствие считает его сообщником.

В деле экс-главы воинской части Сил специального назначения Польши JW GROM Дариуша Завадка суд принял решение об условном аресте. Его можно будет освободить, если он заплатит 1 миллион злотых залога.

Пресс-секретарь прокуратуры Варшавы Мирослава Чир заявила, что решение относительно Завадки будет обжаловано.

Как сообщалось, прокуратура Варшавы предъявила обвинения бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку во вторник, 21 июля.

На сегодня расследование в отношении Новака ведут в Польше и Украине, поскольку он является гражданином обоих государств. Ему предъявили обвинения в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции.

Также Новака подозревают в вымогательстве и получении имущественных и личных выгод в обмен на предоставление частным субъектам контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине и в отмывании средств, полученных во время этих преступлений.