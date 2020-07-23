Трамп пригрозил закрыть все дипмиссии Китая на территории страны

В США вслед за консульством КНР в Хьюстоне могут быть закрыты и другие китайские дипмиссии. Об этом на пресс-конференции в Белом доме заявил американский президент Дональд Трамп.
«Что касается закрытия дополнительных дипмиссий, то это всегда возможно, — сказал он. — Обратите внимание на то, что происходит. Мы думали, что в закрытом нами консульстве был пожар. ...И я предполагаю, что они (сотрудники дипмиссии) жгли документы и бумаги. Хотел бы я знать, в чем там дело», — сказал Трамп.
Так Трамп прокомментировал информацию о том, что сотрудники китайского консульства в Хьюстоне после получения предписания от властей США о прекращении работы миссии начали сжигать документы.
Американская администрация потребовала от Китая закрыть дипмиссию в Хьюстоне во вторник, 21 июля. На это американские власти дали Пекину 72 часа. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя эти требования, назвал их «односторонней политической провокацией». «Это грубое нарушение международного права и основных норм, регулирующих международные отношения, серьезное нарушение соответствующих положений американо-китайского договора о консульских отношениях и преднамеренная попытка подорвать отношения Китая и США», — подчеркнул он.
Дипломат также добавил, что Пекин в случае отказа Вашингтона отменить ошибочное решение по поводу закрытия консульства в Хьюстоне предпримет необходимые контрмеры. После этого заявления агентство Reuters, ссылаясь на осведомленные источники, сообщило, что в качестве ответного шага китайские власти рассматривают возможность закрыть консульство США в Ухане.
После закрытия консульства КНР в Хьюстоне на территории США продолжают работать китайские дипмиссии в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016