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Трамп пригрозил закрыть все дипмиссии Китая на территории страны

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Трамп пригрозил закрыть все дипмиссии Китая на территории страны

В США вслед за консульством КНР в Хьюстоне могут быть закрыты и другие китайские дипмиссии. Об этом на пресс-конференции в Белом доме заявил американский президент Дональд Трамп.

«Что касается закрытия дополнительных дипмиссий, то это всегда возможно, — сказал он. — Обратите внимание на то, что происходит. Мы думали, что в закрытом нами консульстве был пожар. ...И я предполагаю, что они (сотрудники дипмиссии) жгли документы и бумаги. Хотел бы я знать, в чем там дело», — сказал Трамп.

Так Трамп прокомментировал информацию о том, что сотрудники китайского консульства в Хьюстоне после получения предписания от властей США о прекращении работы миссии начали сжигать документы.

Американская администрация потребовала от Китая закрыть дипмиссию в Хьюстоне во вторник, 21 июля. На это американские власти дали Пекину 72 часа. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя эти требования, назвал их «односторонней политической провокацией». «Это грубое нарушение международного права и основных норм, регулирующих международные отношения, серьезное нарушение соответствующих положений американо-китайского договора о консульских отношениях и преднамеренная попытка подорвать отношения Китая и США», — подчеркнул он.

Дипломат также добавил, что Пекин в случае отказа Вашингтона отменить ошибочное решение по поводу закрытия консульства в Хьюстоне предпримет необходимые контрмеры. После этого заявления агентство Reuters, ссылаясь на осведомленные источники, сообщило, что в качестве ответного шага китайские власти рассматривают возможность закрыть консульство США в Ухане.

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После закрытия консульства КНР в Хьюстоне на территории США продолжают работать китайские дипмиссии в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.

Китай, Дональд Трамп
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