Бывший тренер донецкого «Шахтера» стал новым тренером киевского «Динамо»

Румынский специалист Мирча Луческу стал новым главным тренером футбольного клуба «Динамо» (Киев), сообщает в четверг официальный сайт клуба.
Он занял пост наставника столичной команды, который освободился после увольнения 20 июля предыдущего главного тренера «Динамо» Алексея Михайличенко и его тренерского штаба.
Контракт «Динамо» с Луческу заключен на два года с опцией прологнации еще на год.
«Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского „Динамо“, он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу», — отметил президент «Динамо» Игорь Суркис.
В свою очередь Луческу отметил, что соскучился по Украине и хотел вернуться в эту страну, где у него были успешные результаты.
«Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой здесь будут довольны, равно как и теми результатами, которых я добьюсь во главе „Динамо“. Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими великими традициями», — подчеркнул он.
Луческу тренировал «Шахтер» с мая 2004 по май 2016 года.
За 12 лет под его руководством команда провела 573 матча и завоевала 22 трофея.
Румынский специалист привел «Шахтер» к 8 победам в национальном чемпионате, 6 раз команда становились обладателем Кубка страны и 7 раз — Суперкубка Украины. Наиболее громким достижением на европейской арене стал триумф в последнем в истории розыгрыше Кубка УЕФА (сейчас Лига Европы) в 2009 году.
Луческу является абсолютным рекордсменом «Шахтера» по продолжительности пребывания на посту главного тренера и количеству проведенных матчей. Он 8 раз признавался лучшим тренером Украины. В честь него в 2011 году была открыта именная звезда на Аллее славы возле «Донбасс Арены» в Донецке.
После «Шахтера» Луческу один сезон проработал в российском «Зените». Затем в 2017-2019 годах работал со сборной Турции. До «Шахтера» Луческу тренировал сборную Румынии, румынские «Динамо» и «Рапид», итальянский «Интер», турецкие «Галатасарай» и «Бешикташ».
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