Кличко просит правоохранителей усилить меры безопасности в столице

Мэр Киева Виталий Кличко просит правоохранительные органы усилить меры безопасности в Киеве в связи с участившимися попытками дестабилизации ситуации в Украине.
«Друзья! Обратился в правоохранительные органы, в частности в СБУ и полицию, усилить меры безопасности в столице. Чтобы киевляне чувствовали себя защищенными. Это и патрулирование в городе. Обеспечение правопорядка. И более эффективная работа по предупреждению возможных угроз. А также — задержание и привлечение к ответственности преступников», — написал Кличко на странице в Фейсбуке в пятницу.
Мэр отметил, что такие меры необходимы из-за происходящего в стране, особенно в последние дни.
«У нас каждый день сообщения о десятках минирований. И не все из них, к сожалению, оказываются ложными. Жгут дома и авто ... Ситуацию в стране и в городе пытаются дестабилизировать. Этого нельзя допустить! Безопасность сегодня является одним из важнейших вопросов», — подчеркнул Кличко.
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