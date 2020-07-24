ЕБРР даст «Новус Украина» кредит в $100 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обеспечит ООО «Новус Украина» долгосрочный кредит $100 млн для финансирования расширения сети супермаркетов и строительства логистического центра в Киеве.
Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов в пятницу, такое решение совет директоров принял 22 июля.
Непосредственно ЕБРР предоставит $82,5 млн. Часть кредита может быть синдицирована, уточняется в информации на сайте банка.
Согласно ей, проект стоимостью $277,7 млн даст возможность расширить деятельность ритейлера, в строительство логистического центра привлечь новых поставщиков и удовлетворить будущий спрос, а также оптимизировать перевозки и логистику. При этом новый центр будет построен с учетом энергоэффективных мер для сокращения экологического следа, поясняется в сообщении банка.
При поддержке ЕБРР будет также проведен аудит департамента растениеводства ритейлера.
Согласно сообщению, инвестиции в проект улучшат операционный профиль компании и поддержат ее финансовые показатели.
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