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ЕБРР выделит $100 млн «Новус Украина» на строительство распределительного центра и более 30 магазинов

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ЕБРР выделит $100 млн «Новус Украина» на строительство распределительного центра и более 30 магазинов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обеспечит ООО «Новус Украина» синдицированным кредитом в $100 млн на строительство «зеленого» распределительного центра и открытие более 30 новых магазинов до конца 2022 года, что вдвое увеличит общее число супермаркетов сети.

Как сообщила пресс-служба банка в пятницу, до $35 млн будет синдицировано с коммерческими банками. Грантовое финансирование проекта предоставлено правительством Японии и Европейским Союзом через Центр финансирования и передачи технологий в сфере климатических изменений ЕБРР (FINTECC).

Согласно пресс-релизу, кредит будет использован для строительства более 30 новых магазинов Novus до конца 2022 года, а также первого «зеленого» распределительного центра с установкой бесфреоновых и безаммиачных систем охлаждения. Кроме того, центр будет отвечать принципам экологического строительства BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

Площадь логистического центра превысит 40 тыс. кв. м, отмечено в пресс-релизе Novus. Согласно ожиданиям компании, открытие объекта позволит улучшить цепочку поставок продуктов в супермаркеты, сократить время и оптимизировать логистику.

«Данный кредит — большая поддержка для экспансии рынка, а также реализации „зеленых“ инициатив Novus. Это доказательство того, что компания достигла необходимого уровня деловой зрелости, чтобы заслужить доверие у крупнейшего международного финансового инвестора в Украине», — цитируется в сообщении генеральный директор Novus Марк Петкевич.

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ООО «Новус Украина» создано в 2008 году, в том же году открыт первый супермаркет Novus в стране. Развитием сети супермаркетов Novus занимается компания BT Invest (Литва).

По состоянию на август 2020 года сеть насчитывает 47 объектов общей площадью более 220 тыс. кв. м.

ЕБРР, Новус Украина
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