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TikTok обвинил Facebook в желании вытеснить китайскую соцсеть из США

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TikTok обвинил Facebook в желании вытеснить китайскую соцсеть из США

Глава китайской социальной сети TikTok Кевин Майер в среду обвинил американскую компанию Facebook в нечестной конкуренции с целью вытеснить TikTok из США. Соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте соцсети.

"В TikTok мы приветствуем конкуренцию. Мы считаем, что добросовестная конкуренция делает всех нас лучше. Мы приветствуем, когда другие стремятся создавать конкурентоспособные продукты. Facebook даже запускает очередную копию под названием Reels, связанную с Instagram, после того, как их предыдущая копия Lasso потерпела неудачу. Но давайте сосредоточим наши усилия на честной и открытой конкуренции в обслуживании наших потребителей, а не на злонамеренных атаках, осуществляемых нашим конкурентом, а именно Facebook, замаскированных под патриотизм и направленных на то, чтобы положить конец самому нашему присутствию в США", - отметил Мэйер.

Глава соцсети также подчеркнул, что TikTok ведет открытую политику и выступает за обеспечение полной прозрачности своей работы.

"Мы считаем необходимым показать пользователям, рекламодателям, авторам и регуляторам, что мы являемся ответственными и преданными членами американского сообщества, которые соблюдают законы США", - объяснил Мэйер. Он добавил, что соцсеть не разрешает размещение политической рекламы и намерена оставаться платформой, которой "смогут наслаждаться все пользователи".

По словам Майера, TikTok создал специальный центр, который будет заниматься вопросами подотчетности и прозрачности в работе соцсети. Он пояснил, что эксперты смогут в режиме реального времени изучить принципы модерирования Tiktok и ее алгоритмы и коды.

Во вторник газета The Wall Street Journal сообщила о том, что социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Facebook, предложила денежные вознаграждения популярным блогерам приложения TikTok за привлечение их подписчиков на новый сервис под названием Instagram Reels.

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TikTok позволяет пользователям публиковать короткие видеоролики в одноименной социальной сети. Это приложение было разработано китайской компанией Byte Dance и запущено в КНР в 2016 году под названием Douyin.
6 июля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США не исключают возможность блокировки на территории страны TikTok на фоне утверждений о том, что руководство соцсети якобы занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 20 июля Палата представителей Конгресса США одобрила внесение поправки в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) о запрете использования TikTok в госорганах.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил 21 июля, что информация о вредоносности TikTok, распространяемая США, не соответствует действительности.

Facebook, TikTok
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Среда, 29 июля 2020
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