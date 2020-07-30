Украина завершила размещение новых облигаций на 2 миллиарда долларов

Украина 30 июля официально объявила об успешном проведении расчетов по новым еврооблигациям на сумму 2 млрд долларов (процентная ставка 7,253% и с погашением в 2033 году) и о завершении обмена еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2021-2022 годах.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
«В результате завершения обмена еврооблигаций, общая сумма еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 году в обращении составляет 974 100 000 долларов, а общая сумма еврооблигаций, номинированных в долларах, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2022 году в обращении — 1,013 млрд долларов.
Эта транзакция позволила Украине продлить средний срок до погашения и способствовала обеспечению равномерности графика погашения государственного долга», — говорится в сообщении.
Инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (81%), хедж-фондов (13%), банков (4%) и пенсионных и страховых фондов (2%).
«Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран ЕС, которые приобрели большую часть нового выпуска и приняли участие в сделке по обмену еврооблигаций — их доли составили 48%, 38% и 13% соответственно.
Сумма заявок на приобретение ценных бумаг и участие в предложении обмена на пике достигла 7 млрд долларов США от более 200 инвесторов со всего мира», — добавили в Минфине.
Напомним, Минфин, после отмены размещения в начале июля, успешно разместил облигации на 2 млрд долларов, доходность нового выпуска — 7,25% с погашением в марте 2033 года.
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