Прибыль Amazon удвоилась во время пандемии

Компания Amazon удвоила прибыль во время пандемии COVID-19, несмотря на расходы, связанные с предотвращением коронавируса.
Об этом сообщает The Verge.
Генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил инвесторов в начале года, что во втором квартале возможны финансовые потери, ведь компания планировала потратить 4 млрд долл — весь ожидаемый доход за второй квартал — на средства, связанные с предотвращением коронавируса.
Amazon прогнозировал потенциальную потерю 1,5 млрд долл в этом квартале. Однако после его окончания финансовый результат компании оказался противоположным.
Несмотря на пандемию, чистая прибыль Amazon за год выросла до 5,2 млрд долл — по сравнению с 2,6 млрд долл в 2019 году. Эта впечатляющая цифра возникла, несмотря на 4 млрд расходов на то, что Безос охарактеризовал как «дополнительные расходы, связанные с COVID-19, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и доставить продукцию клиентам».
Компания Amazon сообщила, что с марта создала 175 тыс. рабочих мест, 125 тыс. из которых превращают в места для постоянных штатных работников. Компания заявила, что выделила 27 млн долл. на поддержку акции Black Lives Matter, из них 8 млн долл. поступили от сотрудников. Она также распределила одноразовый бонус в 500 млн долл. между работниками и партнерами. Некоторая сумма из 4 млрд долл расходов на превентивные средства от пандемии была использована для выплаты высокой заработной платы людям, которые работают почасово.
Безос сообщил, что компания планирует выделить по меньшей мере 2 млрд долл прибыли в третьем квартале на расходы, связанные с COVID-19.
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