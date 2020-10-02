Почти 20 тысяч сотрудников Amazon заразились коронавирусом

В Amazon официально заявили, что с марта коронавирус был зафиксирован у 19 816 ее сотрудников.
Об этом сообщает BBC.
В процентном отношении это составляет 1,44% от 1,37 миллиона сотрудников Amazon и ее субсидиарной компании Whole Foods.
Отмечается, что Amazon сталкивался с критикой со стороны работников и профсоюзов, которые обвинили компанию в создании риска для здоровья своих сотрудников. Но самый большой в мире интернет-магазин заявил, что уровень заражения ниже ожидаемого.
Amazon держал свои помещения открытыми в течение всей пандемии, чтобы удовлетворить всплеск спроса у покупателей, застрявших дома на карантине.
Компания заявила, что распределила более 100 миллионов масок для лица и ввела проверку температуры на своих объектах по всему миру. Также были введены меры социального дистанцирования и дополнительная уборка.
Отметим, что по состоянию на утро 2 октября в мире зарегистрировано 34 481 663 случая коронавируса, из них 1 027 653 летальных случая и 25 670 610 случаев выздоровления.
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