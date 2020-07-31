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Депутат предлагает полностью сменить состав украинской делегации в Минске

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Депутат предлагает полностью сменить состав украинской делегации в Минске

Народный депутат Украины Антон Поляков считает необходимым полностью сменить состав украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске, включив в нее представителей всех парламентских фракций.

Соответствующее предложение нардеп обнародовал у себя в Телеграм-канале.

По его мнению, нынешние переговорщики не подконтрольны обществу и им не удается добиться какого-либо прогресса. В частности, не получается согласовать эффективный план прекращения огня.

«На Донбассе снова стреляют. Достигнутые в ТКГ очередные договорённости по прекращению огня, по сути, аннулированы и не выполняются. Пора признать, что команда Зеленского не способна обеспечить перемирие на Донбассе. И что урегулирование конфликта — это не задача для одной единственной политсилы, а вопрос, касающийся всей страны», — написал депутат.

По мнению Полякова, ненормально, когда никто не знает, о чем украинские представители договариваются на переговорах в Минске.

«Наша делегация в ТКГ не отчитывается перед парламентом, перед Народом, делает непонятные вещи и, по сути, не добилась ничего. Глава ОП Андрей Ермак ведет какую-то кулуарную игру в личных интересах. Я сомневаюсь, что даже Президент понимает, что там происходит, и он явно не может сформировать понятную стратегию действий. Зеленский думал, что можно просто прекратить стрелять. Эта наивная стратегия не работает. И тем более она не способна обеспечить безопасное возвращение оккупированных территорий. Поэтому, я считаю, что работу ТКГ нужно взять под парламентский контроль», — пишет он.

«Необходимо заменить всех представителей в Трехсторонней контактной группе и ввести туда депутатов от разных фракций, так как вопросы, обсуждаемые там, касаются всего Народа Украины», — предлагает народный избранник.

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Напомним, вчера стало известно, что украинскую переговорную группу в Минске возглавит первый президент Украины Леонид Кравчук.

ТКГ, Антон Поляков
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