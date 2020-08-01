Трамп пригрозил запретить социальную сеть TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что запретит китайское видеоприложение TikTok. Об этом сообщает CNN.
Он отметил, что «у него есть полномочия». По словам Трампа, он может воспользоваться чрезвычайными экономическими полномочиям или приказом.
В середине июля глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил, что администрация президента Соединенных Штатов в ближайшее время может принять меры в отношении китайских приложений TikTok и WeChat.
По мнению чиновников Белого дома, эти приложения и некоторые другие потенциально могут подорвать национальную безопасность, собирая информацию об американских гражданах.
До этого госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что власти обсуждают возможность блокировки TikTok в стране. Он предостерег американцев от «китайских коммунистов», к которым может попасть личная информация.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016