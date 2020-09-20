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Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle

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Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle

Президент США Дональд Трамп одобрил покупку американского сегмента социальной сети TikTok корпорацией Oracle, передает Reuters.

По данным агентства, выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп «дал благословение» на сделку между Oracle и китайской компанией ByteDance, которой принадлежит видеоприложение TikTok.

Глава Белого дома отметил, что приобретение сервиса решает проблемы национальной безопасности США. Кроме того, это позволит приложения продолжить работу на территории Соединенных Штатов.

Американские власти считают TikTok угрозой нацбезопасности: якобы приложение собирает данные о пользователях и передает их китайским спецслужбам. В ЦРУ подтвердили, что разработчики действительно могут получать доступ к смартфонам пользователей TikTok, однако не нашли доказательство, что такие данные уходили к властям КНР.

В августе Трамп под угрозой запрета приложения потребовал продать TikTok любой американской компании до 15 сентября. В качестве потенциальных покупателей изначально назывались Microsoft совместно с торговой сетью Walmart, а также IT-гигант Oracle.

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В сентябре президент заявил, что сделка между ByteDance и Oracle не состоится, если китайская компания сохранит контрольный пакет акций в американском сегменте видеосервиса.

С 20 сентября Министерство торговли США запретило скачивать TikTok в американских магазинах мобильных приложений. В компании заявили, что будут оспаривать это решение и отметили, что готовы сотрудничать с американским правительством.

Дональд Трамп, TikTok
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