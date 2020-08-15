Трамп запретил владельцам TikTok иметь активы в США

Компания ByteDance (владеет видеосервисом TikTok) должна в течении 90 дней продать все активы в США. Об этом сказано в указе президента США Дональда Трампа, опубликованном пресс-службой Белого Дома.
Согласно указу президента, ByteDance обязана в течении трех месяцев уничтожить все собранные ею личные данные пользователей.
Указ также запрещает ByteDance покупку музыкального сервиса musical.ly, а также владение любыми активами этого сервиса через дочерние компании, аффилированных лиц и иных акционеров из Китая. В документе сказано, что это сделано из соображений национальной безопасности.
В начале августа Трамп потребовал от владельцев TikTok до 15 сентября продать приложение американской компании. В качестве потенциального покупателя выступает Microsoft. В противном случае работа сервиса на территории США будет приостановлена.
В Белом доме считают, что TikTok угрожает нацбезопасности страны, собирая личные данные пользователей и передавая их властям КНР.
Газета The Wall Street Journal выяснила, что TikTok собирал уникальные идентификаторы с миллионов мобильных устройств с операционной системой Android, обходя мер защиты конфиденциальности, установленных Google. Таким образом, приложение отслеживало пользователей, которые находились в Сети. Издание отметило, что видеосервис остановил эту практику в ноябре 2019 года.
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