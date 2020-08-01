В США опубликовали информацию о доходах Трампа за 2019 год

Управление по вопросам этики при правительстве США в пятницу вечером опубликовало ежегодную финансовую выписку, в которой отражены данные о доходах президента страны Дональда Трампа за 2019 год.
Согласно 78-страничному документу, в минувшем году глава государства, помимо прочего, заработал $21,4 млн благодаря своему курорту Мар-а-Лаго в штате Флорида. В декларации за 2018 год доход от этого комплекса был выше - почти $22,7 млн. Прибыль от отеля в Вашингтоне по сравнению с 2018 годом сократилась на 300 тыс. и составила $40,5 млн. В свою очередь курорт Trump National Doral Miami в 2019 году принес Трампу $77,2 млн - на $1,3 млн больше, чем в предыдущем году. Доходы от гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью-Джерси) также выросли - с $15,7 млн до $17,7 млн.
Как подсчитала газета The Wall Street Journal, в целом доходы главы Белого дома в 2019 году составили не менее $446 млн. Издание отмечает, что финансовая выписка должна была быть обнародована раньше, однако из-за пандемии сроки публикации сдвинулись.
Еще до инаугурации Трамп заявил, что покинул все занимаемые посты в принадлежащей ему компании Trump Organization, чтобы передать их под управление сыновей Дональда и Эрика. При этом Трамп не стал избавляться от своих компаний, так как это, по словам юристов, означало бы их распродажу за бесценок в ущерб интересам остальных членов семьи.
Во время предвыборной гонки 2016 года и до нее Трамп утверждал, что его состояние превышает $10 млрд. Эксперты не раз выражали сомнения на этот счет, полагая, что совокупная стоимость его активов значительно меньше.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016