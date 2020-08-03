Власть не способна создать национальную идею, поэтому такая идея должна быть создана и поддержана всеми гражданами Украины, - Кузьмин

Власть не способна создать национальную идею, поэтому такая идея должна быть создана и поддержана всеми гражданами Украины. Такое мнение в ходе круглого стола «Украинская национальная идея. Цели и средства» высказал народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин.
«Украинское государство должно обеспечить гражданам счастливую жизнь. Мы хотим, чтобы национальная идея была создана и поддержана всеми гражданами Украины», — отметил Ренат Кузьмин, которого цитирует 112.ua
Участники круглого стола призвали власть установить в Украине мир.
«Основные вопросы, которые волнуют украинцев, это мир, экономический рост, социальная справедливость, эффективное управление страной», — добавил Ренат Кузьмин.
Участниками круглого стола были граждане Украины, которые откликнулись на предложение о создании национальной идеи, а также деятели культуры, искусства, науки. Инициатором обсуждения выступил Ренат Кузьмин.
Кузьмин также напомнил о возможности приобщиться к созданию национальной идее через социальные площадки Facebook и Telegram.
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