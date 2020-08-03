В мире менее 10% людей перенесли коронавирус

Лишь порядка 10% людей перенесли инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом. Об этом заявила в понедельник эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.
По ее словам, в настоящее время по этой теме устойчивости к коронавирусу проводится множество исследований и публикуется много докладов по всему миру, которые тщательно изучаются ВОЗ.
«Большинство исследований показывают, что менее 10% людей серопозитивны, то есть в какой-то момент были инфицированы, — заметила ван Керкхове. — Медработники в большей степени подвержены заражению, поэтому в данной категории показатели выше».
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией.
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