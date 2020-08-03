Крах туризма может счтать причиной следующего этапа экономического кризиса

Растет обеспокоенность по поводу того, что значительное повышение уровня мирового долга в течение последнего десятилетия может вызвать резкий экономический спад, пишет Зеркало недели со ссылкой на Financial Times.

Сейчас крах туризма может оказаться в «центре шторма», если начнется по-настоящему резкое падение экономики. Несмотря на то, что многие до сих пор путешествуют, даже во время пандемии, это еще не означает сохранение стабильности. Ведь для того, чтобы сэкономить, каждый может легко отказаться от путешествий. А если это станет массовым явлением, тогда сфера туризма может действительно понести невосполнимые потери.

Если бы люди перестали путешествовать из-за непредсказуемого экономического шока, это нанесло бы серьезный ущерб фактически каждой отрасли, от производства до недвижимости, ресторанов, предметов роскоши, финансовых услуг и так далее. Все это могло бы угрожать чрезвычайно высоким уровнем безработицы и непрерывным экономическим спадом. Именно это и может повлечь пандемия COVID-19.

Теперь связанный с коронавирусом крах мирового туризма вполне может спровоцировать следующую стадию экономического кризиса, в которой от коллапса в области здравоохранения и высокого уровня безработицы мир может перейти к массовому банкротству во множестве отраслей промышленности. Такие страны, как Италия, Мексика и Испания, которые имеют самую высокую долю туризма в собственных ВВП, пострадают больше всего.

Однако, США, вероятно, окажутся в центре более масштабной «экономической бури». Конгресс не может договориться о комплексе мер по стимулированию экономики, а количество больных коронавирус растет каждый день. Почти 17 млн американцев могут потерять работу только в результате «туристического кризиса». Даже имея миллиарды долларов в программах государственной помощи, уровень банкротства коммерческих банков и предприятий в США вырос на 43% в июне 2020 года, по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

Трудно себе представить, что произойдет, когда Соединенные Штаты не смогут поддерживать собственную экономику. Первыми пострадают такие компании, как Boeing и Airbus. Если частота мировой авиаперевозки упадет на 60%, то два крупнейших авиапроизводителя столкнутся с непрерывным потоком отмены заказов на фоне усиления «торгового напряжения» между Европой и США.

То, что люди не путешествуют — влияет и на недвижимость. Цена мировой недвижимости больше, чем совокупная стоимость акций и облигаций. Согласно подсчетам, стоимость коммерческой недвижимости в США снизилась на 11% после начала пандемии.

Объемы транзакций во второй половине 2020 года упали на 68%, что является самым низким уровнем после финансового кризиса 2008 года. Дорогие офисы ведущих мировых компаний сейчас пусты. Технические гиганты, такие как Google заявили о том, что их сотрудники будут работать дистанционно до следующего лета. Обвал на рынке недвижимости, несомненно, негативно повлияет на экономику.

Кризис туризма также влияет на экономику совместного потребления. Эксперты считают, что туристический бизнес рискует так и не восстановиться полностью. Это означает снижение уровня закупки предметов роскоши и потерю населением доступа к зарубежному образованию. В свою очередь, кризис в туристической сфере нанесет удар ресторанному бизнесу, который уже и так понес значительные потери вследствие карантина.

Подобных примеров можно привести еще много. То, что мы сейчас наблюдаем — это крах отрасли, которая поддерживала много других секторов экономики. Поэтому, правительства стран должны просчитывать собственные шаги для того, чтобы остановить резкое падение экономики, резюмирует FT.