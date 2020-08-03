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Минфин выдал первые лицензии на производство спирта частным компаниям

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Минфин выдал первые лицензии на производство спирта частным компаниям

Министерство финансов Украины выдало лицензии на производство спирта частным компаниям, сообщил и.о. директора государственного предприятия (ГП) «Укрспирт» Сергей Блескун.

«Уже месяц, с 1 июля ГП „Укрспирт“ больше не монополист. Минфин выдал лицензии на производство спирта другим заводам. Это большой шаг для отрасли и определенные изменения для „Укрспирта“. В частности, постепенно количество наших клиентов будет уменьшаться. Компании будут отказываться брать спирт у бывшего монополиста и покупать там, где более выгодные условия. Это ожидаемо и это происходит прямо сейчас. Так работает открытый рынок», — написал он на свой странице в Facebook в понедельник.

Блескун также отметил, что нельзя затягивать с приватизацией «Укрспирта».

«Это будет равносильно тому, что заводы предприятия станут не нужны. Этот вариант событий для меня недопустим. Поэтому еще раз подчеркиваю необходимость быстрой приватизации объектов (производственных площадок) ГП „Укрспирт“! И здесь мы на одной волне с командой Фонда государственного имущества Украины и Министерством экономического развития и торговли», — заметил он.

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И.о. директора ГП «Укрспирт» указал, что в связи с демонополизацией сейчас также важен контроль за объемом производства и реализации спирта со стороны государства.

«Ранее мы сводили все объемы реализации, видели, кто сколько реализует спирта как по нашим, так и по другим заводам, по покупателям, но сейчас такой возможности у нас нет», — пояснил Блескун.

Укрспирт, спирт
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