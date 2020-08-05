Мэр Тернополя проигнорировал решение Минздрава о «красной зоне»

Городские власти Тернополя несмотря на решение Центральной комиссии ТЭБ и ЧС о введении в городе «красной карантинной зоны» с 3 августа, отказалась остановить общественный транспорт и ограничить работу предприятий и организаций.
Об этом заявил городской председатель Тернополя Сергей Надал в интервью «Украинской правде».
«Все работает в обычном режиме. Общественный транспорт, детские сады работают. Мы рекомендовали субъектам хозяйствования продолжить работу, поэтому все работают. По состоянию на 2 августа в Тернополе все показатели соответствуют „зеленой“ зоне. Скажите, пожалуйста, что нам делать? Кто-то может нам объяснить перед тем, как принимать такое решение? У меня впечатление, что эти люди живут на другой планете, они не понимают, что происходит внизу, на Земле», — заявил он.
На вопрос, готов ли он нести ответственность за нарушение условий работы «красной зоны», мэр ответил, что действовал по закону.
По словам Надала, они собрали орган местного самоуправления, и он принял решение не усиливать карантин, а если кто-то считает, что они сделали неправильно, то пусть попробует обжаловать это в суде.
На вопрос, обращался ли он в Минздрав, чтобы уточнить, что делать в такой ситуации, Надал сказал, что это невозможно было сделать, так как решение было принято в конце дня в пятницу, а субботу, воскресенье были выходные.
Он также напомнил, что в понедельник уже было принято решение сессии не усиливать карантин.
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