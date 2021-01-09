Мэр Тернополя пожаловался, что его заставляют закрыть город

Мэр Тернополя Сергей Надал заявляет, что правоохранители начали массово штрафовать предпринимателей за нарушение карантинных правил, областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может ввести локдаун в Тернополе с 11 января.
«Центральная власть в очередной раз не услышала мнение Тернополя. И, несмотря на решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, полиция начала массово штрафовать предпринимателей», — написал Надал на странице в Facebook.
По информации мэра, правоохранители не будут допускать детей на учебу, а на директоров учебных заведений и учителей будут открыты дела.
«Я не исключаю, что против членов городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, работников управлений могут также открыть дела. Это давление и методы запугивания, которые использовали еще во времена Януковича. Я хочу заявить, что в Тернополе воевать с полицией никто не будет. Я не имею права рисковать людьми и городом», — подчеркнул мэр.
Кроме того, Надал сообщил, что в эти выходные запланировано экстренное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям при Тернопольской областной государственной администрации.
«Очень вероятно, что они отменят решение городской комиссии и таки введут локдаун в Тернополе с 11 января», — написал мэр.
Как сообщалось, ранее Надал сообщил, что в городе наблюдается уменьшение роста заболеваемости COVID-19, поэтому городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение не вводить дополнительные карантинные ограничения с 8 января.
Позже Надал заявил, что в случае роста количества больных город «перейдет в режим жесткого карантина».
С 8 по 24 января по всей территории Украины будет действовать усиленный карантин в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
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