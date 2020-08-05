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Минсоцполитики может пересмотреть решение о монетизации «пакета малыша»

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Переход на монетизированную форму программы «пакет малыша» связан с проблемами в тендерных закупках, но Министерство соцполитики оставило за собой право пересмотреть данное решение «в случае определенных обстоятельств».

Об этом в программе «Официальный разговор» на телеканале «Дом» сообщил первый заместитель министра социальной политики Евгений Котик.

По его словам, министерство столкнулось с проблемами в тендерных закупках, поэтому и было принято решение перейти на монетизированную форму предоставления этой программы.

«Прежде всего отмечу, что именно социальная инициатива обеспечения „пакете малыша“, которая введена в 2018 году, является весьма важной. На 2020 год в государственном бюджете была предусмотрена соответствующая программа, а также расходы на неё. Поручено проведение тендерной закупки государственному учреждению „Профессиональные закупки“. Но по решению Антимонопольного комитета этот тендер был отменен. Сейчас у нас произошла такая ситуация, когда в 8 регионах такие „пакеты“ уже закончились. Еще в 4 регионах остатки также очень малы. Поэтому надо было быстро принимать какое-либо решение. Новый тендер займет еще месяца три, и реализация этого проекта будет довольно длительная. Тем более, что многие родители обращали внимание на то, что они все же хотели бы видеть монетизированную форму», — отметил Котик.

Ориентировочно, по словам замминистра, пилотный проект будет проводиться на протяжении 2020 года и 2021. Однако в случае определенных обстоятельств Министерство соцполитики оставило за собой право пересмотреть данное решение, подчеркнул Котик.

По его словам, сумма в 5 тысяч гривен была определена как максимальный предел стоимости «пакета малыша», которую будут выплачивать в полном размере на карту государственного Приватбанка.

При этом требовать каких-то отчетов от родителей министерство не будет, так как будет внедрена система, по которой за эти деньги родители смогут купить только детские товары и только в определённых магазинах, которые возьмут участие в данном проекте на договорных условиях, сказал Котик.

«Обязанность по контролю за реализацией именно продуктов, вещей детского назначения будет осуществляться непосредственно банком, Минсоцполитики, а также торговой сетью, которая присоединилась к этому проекту. В этом случае мы очень четко понимаем, что при предоставлении средств, они могут пойти в другом направлении, не на ребенка. Поэтому мы и ввели такую систему, нашли новый механизм, который позволит это проконтролировать. По торговым сетям, хотел бы отметить, что они будут не специализированные. Мы не будем создавать определенные какие-то новые. Это будут действующие торговые сети, которые просто присоединятся к этому проекту на договорных условиях», — рассказал он.

Замминистра сообщил, что в Минсоцполитики рассматривают вопрос возможности выбора, но одной из основных задач этого пилотного проекта является узнать, какая форма — натуральная или денежная — будет лучше для людей, а также определить, какой набор детских товаров более оптимальный.

«Один из приоритетов — это изучение отчетности, мы введем, и социального статуса. То есть какие товары люди прежде всего покупают, чем больше пользуются родители. Мы сможем сделать определенный социальный анализ и выйти уже на решение, которое, я думаю, не вызовет у общества никаких возражений», — пояснил суть пилотного проекта замминистра.

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Напомним, Кабинет министров на заседании 29 июля принял решение о введении выплаты в размере 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо выдачи пакетов малыша.

В свою очередь Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал правительство Украины сохранить программу «пакет малыша» именно в натуральной форме, предоставляя так называемые бэби-боксы, а не денежную выплату. По их данным, 8 из 10 семей хотят получать помощь в виде «пакета малыша».

Минсоцполитики, пакет малыша
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