Войти
Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию задержанных россиян
дружба народов
Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию задержанных россиян
Лукашенко заявил о переброске еще одного отряда иностранцев в страну
соседи
Лукашенко заявил о переброске еще одного отряда иностранцев в страну

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

резонанс
RSS

Microsoft может купить TikTok за $30 млрд

244
Microsoft может купить TikTok за $30 млрд

Американская корпорация Microsoft намерена в течение трех недель завершить консультации о приобретении социальной сети TikTok или ее части, сделка может оцениваться в $10-30 млрд. Об этом сообщил в среду телеканал CNBC.

По словам его источников, Microsoft и китайская компания ByteDance, владеющая социальной сетью, пока не достигли окончательных договоренностей. Microsoft уведомила американские власти, что в случае приобретения TikTok она в течение года перенесет системы, обеспечивающие работу соцсети, на территорию США.

По сведениям телеканала, в консультациях участвует министр финансов США Стивен Мнучин. В материале CNBC не уточняется, обсуждают ли компании приобретение всей соцсети TikTok или только ее американского подразделения.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила во вторник, что американская администрация намерена в ближайшие дни принять меры в отношении TikTok. 3 августа Трамп заявил, что Microsoft или другая компания из США должна заключить сделку по приобретению TikTok до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории Соединенных Штатов.

Читайте также: Facebook запустила аналог TikTok на базе Instagram

31 июля президент сказал, что планирует запретить TikTok на территории США. До этого агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Трамп намерен вынудить ByteDance отказаться от доли в TikTok, чтобы компания не могла контролировать работу соцсети в США. Опасения администрации Трампа в отношении TikTok связаны с утверждениями, что руководство сети занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

Microsoft, TikTok
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 5 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
управляющий партнер, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры»

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.
Константин Бондаренко
Константин Бондаренко
политолог

Снижение рейтинга Зеленского пока не электоральная катастрофа

Многие, апеллируя к результатам социологических исследований, проведенных группой «Рейтинг», заговорили о «катастрофическое падение рейтингов Зеленского» - до 30,2%. На самом деле можно говорить о том, что рейтинг Зеленского просто вернулся к уровню президентских выборов 2019: 30,24% - именно таким был рейтинг Зеленского в первом туре.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016