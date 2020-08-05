Зеленский сменил начальника разведки Минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами в среду уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны страны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.

«Назначить Буданова Кирилла Алексеевича начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — говорится в тексте указа № 308/2020 от 5 августа, опубликованном на сайте президента.

Указом № 307/2020 Зеленский уволил с этой должности Василия Бурбу.

Вместе с тем, в Офисе президента пояснили, что смена начальника ГУР Министерства обороны «связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности».

По информации ОПУ, Буданов является офицером ГУ разведки Министерства обороны Украины.