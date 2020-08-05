Зеленский подписал закон об упрощении работы ФЛП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает упрощение ведения учета для физических лиц — предпринимателей, доступа к электронному кабинету налогоплательщика и расширение его функционала.
Об этом сообщила пресс служба главы государства.
«Документ предусматривает отмену обязательной книги учета доходов для ФЛП. Физическим лицам — предпринимателям I-III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме — бумажной или электронной — с указанием суммы дохода за месяц. Физические лица — предприниматели на общей системе смогут вести учет также в бумажном или электронном виде, но по типовой форме, определенной Министерством финансов», — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что закон отменяет договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете плательщика налогов и предусматривает, что в электронном кабинете будут отображаться налоговые уведомления.
Также документ вносит изменения в Налоговый кодекс с целью создания благоприятных условий для деятельности бизнеса и инвесторов. В частности, облегчены условия налоговых проверок. При проверке оформления работников устранена возможность опрашивать работников и работодателей о выплаченных пассивных доходах и других дополнительных благах и возмещениях.
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