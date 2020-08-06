Госдеп США систематизировал российскую пропаганду

Госдепартамент США опубликовал специальный доклад «Основы дезинформации и пропаганды России», в котором систематизировал российскую дезинформационную и пропагандистскую экосистему.
Доклад подготовлен Центром глобального взаимодействия (GEC) американского внешнеполитического ведомства. Его авторы выделяют пять основных «опор российской пропаганды»:
В докладе подробно описываются схемы взаимодействия этих типов пропаганды для повышения вредоносного контента и создания иллюзии доверия. В качестве примеров дезинформации в том числе приводятся заголовки российских СМИ.
В аннотации к докладу Россия называется главной угрозой с точки зрения зарубежной пропаганды. На Кремль авторы документа возлагают прямую ответственность за культивирование системы пропаганды и дезинформации.
Госдепартамент заявил, что правительство США вместе со своими союзниками не будет сидеть сложа руки, пока Россия злоупотребляет современными формами коммуникации.
В мае Госдепартамент США объявил грант на $250 тыс. на разоблачение дезинформации российского здравоохранения. Средства направлены на разработку доклада о том, как Россия и СССР проводили кампании по дезинформации, связанные со здоровьем.
В конце июля агентство Associated Press (АР) со ссылкой на два источника во властных структурах США сообщало, что Москва распространяет ориентированные на американскую аудиторию фейки о COVID-19 в преддверии президентских выборов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016