Госдеп США систематизировал российскую пропаганду

Госдепартамент США опубликовал специальный доклад «Основы дезинформации и пропаганды России», в котором систематизировал российскую дезинформационную и пропагандистскую экосистему.

Доклад подготовлен Центром глобального взаимодействия (GEC) американского внешнеполитического ведомства. Его авторы выделяют пять основных «опор российской пропаганды»:

официальные правительственные коммуникации (Кремль, МИД, официальные правительственные аккаунты в соцсетях);

глобальное вещание, финансируемое государством (государственные СМИ, нацеленные на отечественную и зарубежную аудиторию и международные социо-культурные институты);

культивация подручных ресурсов (ориентированная на Россию глобальная торговля, языковые центры, распространение нарративной информации);

использование социальных сетей в качестве оружия;

дезинформация в киберпространстве

В докладе подробно описываются схемы взаимодействия этих типов пропаганды для повышения вредоносного контента и создания иллюзии доверия. В качестве примеров дезинформации в том числе приводятся заголовки российских СМИ.

В аннотации к докладу Россия называется главной угрозой с точки зрения зарубежной пропаганды. На Кремль авторы документа возлагают прямую ответственность за культивирование системы пропаганды и дезинформации.

Госдепартамент заявил, что правительство США вместе со своими союзниками не будет сидеть сложа руки, пока Россия злоупотребляет современными формами коммуникации.

В мае Госдепартамент США объявил грант на $250 тыс. на разоблачение дезинформации российского здравоохранения. Средства направлены на разработку доклада о том, как Россия и СССР проводили кампании по дезинформации, связанные со здоровьем.

В конце июля агентство Associated Press (АР) со ссылкой на два источника во властных структурах США сообщало, что Москва распространяет ориентированные на американскую аудиторию фейки о COVID-19 в преддверии президентских выборов.