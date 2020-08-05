Кандидат на должность посла США в Киеве пообещал помочь Украине вступить в НАТО

Генерал-лейтенант в отставке Кейт Дейтон пообщался с членами сенатского комитета по международным делам перед назначением на пост посла США в Киеве. Он назвал Россию ответственной за конфликт на Донбассе и пообещал добиваться территориальной целостности Украины, передает РБК.

Рассказывая о своей биографии, Дейтон сообщил, что еще будучи артиллерийским офицером в 1970-е годы выучил русский язык, а в 1980 году впервые побывал в Украине. После этого он работал в различных посольствах США по всему миру, в том числе был военным атташе в американском диппредставительстве в Москве. Уже после отставки в 2018 году он по поручению главы Пентагона Джима Мэттиса возглавлял группу американских военных советников в Украине.

«Украина, которую я увидел в начале 1980-х, очень отличается от страны, которая существует сейчас. Но принципиальным остался вопрос избавления от влияния Москвы и создания открытого и ответственного правительства», — сообщил Дейтон.

Касательно перспектив своей будущей работы генерал заявил, что будет добиваться прекращения российской агрессии и проведения реформ, благодаря которым Украина станет современным европейским государством и членом НАТО. При этом он подчеркнул, что США всегда будут выступать за дипломатическое разрешение конфликта.

«Россия несет полную ответственность за этот конфликт, и мы вместе с европейскими союзниками должны заставить ее понести убытки за случившееся. Мы также будем делать все для того, чтобы восстановить территориальную целостность Украины и положить конец нарушению международного права в Крыму», — добавил Дейтон.

Упомянул генерал и Китай. По его словам, тяжелое экономическое положение вынудило украинские оборонные предприятия обращаться за помощью к Китаю. «Это недопустимо. Мы не можем спокойно наблюдать за враждебными действиями Пекина в Восточной Европе. Украинские оборонные предприятия должны работать на благо своей страны, а не Китая», — сказал Дейтон.

Кандидатуру Дейтона в Сенат внес президент Дональд Трамп в начале мая. Должность посла в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда была отозвана Мари Йованович.