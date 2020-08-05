Войти
Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию задержанных россиян
дружба народов
Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию задержанных россиян
Лукашенко заявил о переброске еще одного отряда иностранцев в страну
соседи
Лукашенко заявил о переброске еще одного отряда иностранцев в страну

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Кандидат на должность посла США в Киеве пообещал помочь Украине вступить в НАТО

312
Кандидат на должность посла США в Киеве пообещал помочь Украине вступить в НАТО

Генерал-лейтенант в отставке Кейт Дейтон пообщался с членами сенатского комитета по международным делам перед назначением на пост посла США в Киеве. Он назвал Россию ответственной за конфликт на Донбассе и пообещал добиваться территориальной целостности Украины, передает РБК.

Рассказывая о своей биографии, Дейтон сообщил, что еще будучи артиллерийским офицером в 1970-е годы выучил русский язык, а в 1980 году впервые побывал в Украине. После этого он работал в различных посольствах США по всему миру, в том числе был военным атташе в американском диппредставительстве в Москве. Уже после отставки в 2018 году он по поручению главы Пентагона Джима Мэттиса возглавлял группу американских военных советников в Украине.

«Украина, которую я увидел в начале 1980-х, очень отличается от страны, которая существует сейчас. Но принципиальным остался вопрос избавления от влияния Москвы и создания открытого и ответственного правительства», — сообщил Дейтон.

Касательно перспектив своей будущей работы генерал заявил, что будет добиваться прекращения российской агрессии и проведения реформ, благодаря которым Украина станет современным европейским государством и членом НАТО. При этом он подчеркнул, что США всегда будут выступать за дипломатическое разрешение конфликта.

«Россия несет полную ответственность за этот конфликт, и мы вместе с европейскими союзниками должны заставить ее понести убытки за случившееся. Мы также будем делать все для того, чтобы восстановить территориальную целостность Украины и положить конец нарушению международного права в Крыму», — добавил Дейтон.

Упомянул генерал и Китай. По его словам, тяжелое экономическое положение вынудило украинские оборонные предприятия обращаться за помощью к Китаю. «Это недопустимо. Мы не можем спокойно наблюдать за враждебными действиями Пекина в Восточной Европе. Украинские оборонные предприятия должны работать на благо своей страны, а не Китая», — сказал Дейтон.

Читайте также: Северодонецк возглавил действующий сотрудник СБУ

Кандидатуру Дейтона в Сенат внес президент Дональд Трамп в начале мая. Должность посла в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда была отозвана Мари Йованович.

США, отношения с Россией, Кейт Дейтон
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 5 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
управляющий партнер, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры»

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.
Константин Бондаренко
Константин Бондаренко
политолог

Снижение рейтинга Зеленского пока не электоральная катастрофа

Многие, апеллируя к результатам социологических исследований, проведенных группой «Рейтинг», заговорили о «катастрофическое падение рейтингов Зеленского» - до 30,2%. На самом деле можно говорить о том, что рейтинг Зеленского просто вернулся к уровню президентских выборов 2019: 30,24% - именно таким был рейтинг Зеленского в первом туре.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016