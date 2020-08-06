Услуга платных камер в СИЗО уже принесла почти пол миллиона гривен

Запущенная 8 мая в следственных изоляторах украинских городов услуга платных камер с улучшенными условиями размещения уже принесла более 454тыс. грн, сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

«За пользование платными камерами в следственных изоляторах разных городов Украины уже уплачено более 454 тыс. грн. По состоянию на 05 августа этой услугой воспользовались в 13 СИЗО», — говорится в сообщении, обнародованном в четверг утром на странице Минюста в соцсети Фейсбук.

По данным министерства, наибольшие суммы были уплачены за пользование платными камерами Киевского следственного изолятора, Полтавского учреждения исполнения наказаний и Запорожского следственного изолятора.

«Эти три учреждения вместе получили более 365 тыс. грн», — отметили в Минюсте.

Меньше всего средств за пребывание в платных камерах получили пока в Вольнянском учреждении исполнения наказаний — 3,3 тыс. грн.

Как сообщалось, 8 мая министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что в украинских следственных изоляторах запущена услуга платных камер с улучшенными условиями размещения. "Первым справился Киевский СИЗО — заработали четыре камеры: одна двухместная, одна трехместная и две четырехместные. Остальные украинские СИЗО подтянутся чуть позже. Стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 тыс. грн в сутки, 8 тыс. грн за неделю и 12 тыс. грн в месяц",- написал он на своей странице в соцсвети Фейсбук.

"Полученные средства СИЗО будут направлять на поддержание надлежащих условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие себестоимости содержания камер с улучшенными условиями",- написал Малюська.

По словам министра, целью введения услуги платных камер является ликвидация коррупции и дополнительное финансирование для следственных изоляторов.