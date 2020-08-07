Авиакомпания SkyUp в сентябре запускает рейсы из Киева в Стамбул

Авиакомпания SkyUp Airlines с 25 сентября запускает рейсы из Киева в Стамбул (Турция).
Как сообщила пресс-служба компании в четверг вечером, рейсы по маршруту Киев — Стамбул — Киев будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам.
Стоимость билета без багажа в одну сторону составляет от 1,6 тыс. грн.
SkyUp отмечает, что по информации от ГПСУ, для путешествия в Турцию необходимо иметь следующие документы: паспорт гражданина Украины для выезда за границу или паспорт Украины в виде ID-карточки, а также полис медицинского страхования, который покрывает расходы на лечение Covid-19 на территории Турции.
Кроме того, в пункте пропуска предусмотрено проведение медосмотра на наличии Covid-19. В случае выявления симптомов во время осмотра бесплатно проводится ПЦР-тест.
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