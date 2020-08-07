Международные резервы Украины в июле выросли на 1%

Международные резервы Украины в июле 2020 года увеличились, по предварительным данным, 1% — до $28,802 млрд, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.
«Рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен прежде всего успешным размещением правительством еврооблигаций», — отметил центробанк.
По данным НБУ, на динамику резервов повлияли валютные поступления в пользу правительства в течение июля в размере $1,75 млрд, в том числе $1,259 млрд — от размещения евробондов и $608,2 млн — от продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), номинированных в валюте.
Указывается, что на погашение госдолга в инвалюте правительство направило $1,5 млрд, в том числе $767 — по ОВГЗ, номинированным в валюте, а остальные средства — по обязательствам перед иностранными кредиторами.
Согласно сообщению, на динамике резервов в июле также отразились операции НБУ на межбанковском валютном рынке — регулятор продал $498,7 млн и купил $130 млн.
«В июле спрос на валюту на межбанковском валютном рынке несколько превышал предложение, поэтому НБУ возобновил интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний. (...) В то же время в отдельные дни ситуация на валютном рынке была благоприятной, поэтому НБУ мог пополнять резервы за счет покупки валюты», — указано в сообщении.
Кроме того, на динамику показателя в июле повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам) — в прошлом месяце их стоимость увеличилась на $406,3 млн в эквиваленте, свидетельствуют данные Нацбанка.
Регулятор отметил, по состоянию на 1 августа 2020 года объем международных резервов покрывает 4,9 месяцев будущего импорта. Уточняется, что этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.
Согласно данным на сайте Нацбанка, чистые международные резервы НБУ, которые рассчитываются как превышение золотовалютных резервов над обязательствами центробанка в инвалюте, по итогам июля уменьшились на $21,32 млн — до $17,474 млрд после увеличения в мае на 6,2%.
В целом, за семь месяцев 2020 года чистые международные резервы НБУ выросли на 10,7%, или на $1,689 млрд.
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