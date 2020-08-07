Goldman Sachs думает о создании собственной криптовалюты

Банк Goldman Sachs изучает возможность и перспективы запуска собственной цифровой валюты, заявил новый директор департамента по цифровым активам Мэтью Макдермотт в интервью CNBC. Он уточнил, что сейчас инициатива находится в ранней стадии проработки, компания оценивает потенциал будущего актива и его применение.
«Мы изучаем коммерческую жизнеспособность создания нашего собственного цифрового фиатного токена. Но это только наработки, мы еще оцениваем потенциал и прорабатываем возможные варианты использования», — сказал Макдермотт.
Он добавил, что в следующие 5-10 лет все активы финансовой системы и проходящие в ней транзакции будут работать на блокчейне. Операции, такие как выдача кредитов и выпуск ценных бумаг, будут осуществляться в цифровом формате, это обеспечит «огромную эффективность». Банковские процессы во многом устарели, это делает их нерациональными с точки зрения затрат, но использование блокчейна поможет решить эту проблему.
По словам Макдермотта, компания переманила к себе бывшего руководителя департамента цифровых активов JPMorgan Оли Харриса, он участвовал в создании цифровой монеты JPM Coin. Макдермотт подчеркнул, что Goldman Sachs допускает возможность работы с JPMorgan в области новой технологии. Сотрудничество и достижение консенсуса между банками, институциональными инвесторами и регулирующими органами имеют решающее значение для признания блокчейна.
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