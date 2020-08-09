Число заразившихся коронавирусом в США превысило 5 миллионов

Количество случаев инфицирования коронавирусом в США превысило 5 млн. Об этом в субботу сообщила газета The New York Times со ссылкой на собственные подсчеты.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся в США на данный момент составляет 4 997 751, умерли 162 421 человек.