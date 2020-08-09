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Мэр Луцка заболел коронавирусом

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Мэр Луцка заболел коронавирусом

Исполняющий обязанности мэра Луцка Григорий Пустовит заболел коронавирусом.

«Так случилось, что и меня не обошел COVID-19. Где это произошло и когда это произошло, мне неизвестно ... Дополнительно сообщаю, что с воскресенья, 2 августа, я нахожусь на самоизоляции», — написал он в Facebook.

В то же время Пустовит попросил политических оппонентов не связывать болезнь с позицией города относительно усиления карантинных ограничений.

«Несмотря на то, что я заболел COVID-19, я продолжаю по-прежнему выступать решительно против попытки необоснованного и безосновательного внесения нашего города Луцка в „красную“ зону эпидемической опасности, и как следствие — возможного создания существенных проблем и неудобств для жителей города» , - написал он.

И.о. мэра призвал жителей города продолжать придерживать общеизвестных противоэпидемических мер: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки и пользоваться антисептиками.

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Напомним, с начала августа в Украине действует «зональное» распределение областей. Это означает, что регионы с наименьшей заболеваемостью COVID-19 находятся в «зеленой» зоне, а области с широким распространением — в «оранжевой» и «красной». Соответственно, различаются и карантинные ограничения — от легких до серьезных.

Луцкий горcовет отказался усиливать ограничения, несмотря на то, что город оказалось в «красной зоне». В субботу, 8 августа, Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение о переводе Тернополя и Луцка в «оранжевую» зону.

Луцк, коронавирус, Григорий Пустовит
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