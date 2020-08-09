Мэр Луцка заболел коронавирусом

Исполняющий обязанности мэра Луцка Григорий Пустовит заболел коронавирусом.
«Так случилось, что и меня не обошел COVID-19. Где это произошло и когда это произошло, мне неизвестно ... Дополнительно сообщаю, что с воскресенья, 2 августа, я нахожусь на самоизоляции», — написал он в Facebook.
В то же время Пустовит попросил политических оппонентов не связывать болезнь с позицией города относительно усиления карантинных ограничений.
«Несмотря на то, что я заболел COVID-19, я продолжаю по-прежнему выступать решительно против попытки необоснованного и безосновательного внесения нашего города Луцка в „красную“ зону эпидемической опасности, и как следствие — возможного создания существенных проблем и неудобств для жителей города» , - написал он.
И.о. мэра призвал жителей города продолжать придерживать общеизвестных противоэпидемических мер: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки и пользоваться антисептиками.
Напомним, с начала августа в Украине действует «зональное» распределение областей. Это означает, что регионы с наименьшей заболеваемостью COVID-19 находятся в «зеленой» зоне, а области с широким распространением — в «оранжевой» и «красной». Соответственно, различаются и карантинные ограничения — от легких до серьезных.
Луцкий горcовет отказался усиливать ограничения, несмотря на то, что город оказалось в «красной зоне». В субботу, 8 августа, Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение о переводе Тернополя и Луцка в «оранжевую» зону.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016