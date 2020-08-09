Зеленский анонсировал присвоение крымским татарам особого статуса

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что в стране ведется работа над законодательным определением коренных народов и статуса крымскотатарского народа как коренного.

«Урегулирование этого вопроса назрело давно, и мы, наконец, должны поставить в нем точку. Уверенно можем сказать — обязательно отметим этот праздник солидарности в свободном Бахчисарае и по всему Крыму», — отметил глава государства по случаю Международного дня коренных народов мира, сообщает в воскресенье Офис президента Украины на своей странице в Фейсбук.

Зеленский отметил, что с началом временной оккупации Крыма Российской Федерацией вопросы защиты прав и законодательного определения особого статуса крымскотатарского народа в Украине стали еще более актуальными.

«Именно поэтому нашей общей задачей сейчас является защита прав крымских татар, помощь во всестороннем развитии языка, культуры и сохранения самобытности народа, который сейчас не может полноценно развиваться на своей исторической Родине — в Крыму. Для нас очень важно делать все от нас зависящее, чтобы восстановить права крымскотатарского народа как коренного народа Украины», — указал он.