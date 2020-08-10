Войти
Шмыгаль хочет создать свободные экономические зоны на Донбассе
инициатива
Шмыгаль хочет создать свободные экономические зоны на Донбассе
Зеленский призвал Лукашенко и протестующих к диалогу
позиция
Зеленский призвал Лукашенко и протестующих к диалогу

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

макроэкономика
RSS

Минэкономики обнародовало новый консенсус-прогноз ВВП Украины в этом и следующем году

183
Минэкономики обнародовало новый консенсус-прогноз ВВП Украины в этом и следующем году

Падение ВВП Украины в 2020 году составит 6% вместо ожидавшихся в апреле этого года 4,2%, а рост экономики в 2021-м возобновится на уровне 3,2% ВВП вместо 2,4%, такой консенсус-прогноз о влиянии COVID-19 на экономику и общество обнародовало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в понедельник.

«По прогнозам экспертов, Украина демонстрирует более глубокое падение, нежели мировая экономика, оно составит 6% в 2020 году... Характер возобновления будет зависеть от уже существующих карантинных мер в Украине, а также усиленных в условиях „адаптивного карантина“, которые будет иметь негативное влияние на экономику страны, вследствие чего возобновление будет медленным», — указано в июльском консенсус-прогнозе, составленном на базе усредненных прогнозных показателей экспертных оценок ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.

Согласно документу, в 2020 году более сдержанными будут инфляционные процессы — 5,8% декабрь к декабрю-2019 против 7% в предыдущем опросе, среднегодовой обменный курс предполагается на уровне 27 грн/$ против 28,85 27 грн/$.

«Все элементы спроса покажут отрицательную динамику, но самым большим будет падение инвестиций, которое углубилось до 20,3% с 14,8% в предыдущем консенсус-прогнозе. Бюджетное стимулирование, введенное для поддержания спроса населения и смягчения негативных последствий, вызванных карантинными мероприятиями, возрастет, что в условиях сокращения доходов повлечет существенный рост дефицита бюджета до 5,6% ВВП», — указано в документе.

При этом среди главных допущений — высокая вероятность наступления второй волны пандемии COVID-19 во втором полугодии 2020 года.

Эксперты ухудшили прогноз роста безработицы с 9,4% до 9,6% в этом году, с откатом до 9,2% в следующем (ранее ожидалось 9,1%).

Эксперты также улучшили прогноз инфляции в 2021 году с 7% до 6%, а что касается обменного курса, то в следующем году они ожидают девальвации до 28,6 грн/$ в среднем по году.

Как указано в документе, к концу этого года прогнозируется курс 28,25 грн/$, а к концу 2021-го — 29,2 грн/$.

Согласно консенсус-прогнозу, в 2021 году все элементы спроса будут иметь положительную динамику, а наибольший рост ожидается в инвестициях — 8,5%.

При этом в 2022 году рост экономики прогнозируется на уровне 3,5% ВВП, в 2023-м он ускорится до 4,1% ВВП и в 2024-м — до 4,5%ВВП, указано в документе.

Дефицит госбюджета эксперты ожидают на уровне 5,5%ВВП, а в 2021-м — 3,4% ВВП.

При этом реальная среднемесячная зарплата в 2020 году вырастет на 1,6% (ранее ожидалось ее сокращение на 13,9%), а в 2021 году — на 3,8% (предыдущий прогноз — на 3,2%).

Читайте также: Инфляция в Украине в годовом измерении осталась на уровне 2,4%

Дефицит счета текущих операций в этом году составит $2,1 млрд, в следующем — $3,8 млрд, или 1,4% ВВП и 2,4% ВВП соответственно, указывается в материалах прогноза.

Как указано в консенсус-прогнозе, экспорт в этом году просядет на 13,2%, импорт — на 17,2%.

Консенсус-прогноз подготовлен на основании обновленных оценок экспертов Минэкономики, Минфина, Нацбанка, а также более десятка государственных и неправительственных организаций и компаний.

ВВП, Минэкономики
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 10 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
управляющий партнер, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры»

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.
Константин Бондаренко
Константин Бондаренко
политолог

Снижение рейтинга Зеленского пока не электоральная катастрофа

Многие, апеллируя к результатам социологических исследований, проведенных группой «Рейтинг», заговорили о «катастрофическое падение рейтингов Зеленского» - до 30,2%. На самом деле можно говорить о том, что рейтинг Зеленского просто вернулся к уровню президентских выборов 2019: 30,24% - именно таким был рейтинг Зеленского в первом туре.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016