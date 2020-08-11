Суд отменил постановление Кабмина о спецпошлинах на нефтепродукты из РФ

Окружной административный суд Киева признал противоправным постановление Кабмина, которым правительство ввело спецпошлину на импорт российского дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. Об этом свидетельствует решение суда, сообщает ZN.UA.

«Окружной Административный суд решил признать противоправным и недействительным постановление Кабинета министров № 624 от 17.07.2019 «Вопрос введения специальной пошлины на отдельные товары происхождением из Российской Федерации, ввозимые на таможенную территорию Украины», — говорится в решении суда.

Указано, что соответствующий иск подали ООО «АНВМТРЕЙД ПЛЮС», ООО «Белойл Комодити» и ООО «Мартин Трейд».

Истцы утверждали, что Кабмин принял указанное выше постановление с нарушением процедуры. Кроме того, по словам истцов это постановление устанавливает ограничения в выборе поставщиков дизельного топлива и сжиженного газа.

Согласно решению правительства, с 1 августа 2019 года спецпошлина на дизельное топливо (УКТВЭД 2710194300 — 2710194800), поставляемое трубопроводным транспортом, составляла 3,75% таможенной стоимости, а с 1 октября 2019 года — 4%. В свою очередь пошлина на поставки сжиженного газ (УКТВЭД 2711121100) с 1 августа составила 1,75%, с 1 октября — 3%.