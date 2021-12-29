Украина продлила спецпошлины на импорт из РФ дизтоплива, сжиженного газа и угля

Украина до 2023 года продлила действие 4%-й специальной пошлины на поставляемое из РФ трубопроводным транспортом дизельное топливо (ДТ), а также 3%-й пошлины на российский сжиженный углеводородный газ (СУГ).
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.
В частности, пошлинами облагается российское дизельное топливо (УКТВЭД 2710194300 — 2710194800), СУГ (УКТВЭД 2711121100, 2711121900, 2711129400, 2711129700, 2711131000, 2711139100, 2711139700) и углеводороды (2901100010).
Также продлена спецпошлина в размере 65% на импорт из РФ всех типов угля, за исключением антрацитового (УКТВЭД 2701110000), коксующегося и битумиозного (УКТВЭД 2701121000, 2701129000, 2701190000).
Как сообщалось, Кабинет министров Украины ввел спецпошлину на поставляемое трубопроводным транспортом дизельное топливо и СУГ из РФ с 1 августа 2019 года. В настоящее время спецпошлина 4% на трубопроводное ДТ и 3% на СУГ действуют до 31 декабря 2021 года или до прекращения РФ недружественных или дискриминационных действий к Украине на основании постановления правительства № 719 от 17 августа 2020 года.
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