Притула идет в мэры Киева от партии «Голос»

Телеведущий Сергей Притула будет баллотироваться на пост мэра Киева от партии «Голос».
«Я баллотируюсь кандидатом на городского голову города Киева», — заявил Притула на сборах актива партии «Голос» во вторник в Киеве.
По словам телеведущего, он идет на местные выборы с командой единомышленников
«Мне не все равно, что делается в Киеве... Я хочу видеть Киев более красивым... В котором люди не стареют в пробках’, - сказал Притула.
Он также заявил, что «на будущих парламентских выборах мы станем платформой для объединения всех патриотических сил».
Ранее в Телеграм-канале партии появилось сообщение: «Сергей Притула идет в мэры Киева от „Голоса“!».
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