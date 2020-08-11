Притула идет в мэры Киева от партии «Голос»

Телеведущий Сергей Притула будет баллотироваться на пост мэра Киева от партии «Голос».

«Я баллотируюсь кандидатом на городского голову города Киева», — заявил Притула на сборах актива партии «Голос» во вторник в Киеве.

По словам телеведущего, он идет на местные выборы с командой единомышленников

«Мне не все равно, что делается в Киеве... Я хочу видеть Киев более красивым... В котором люди не стареют в пробках’, - сказал Притула.

Он также заявил, что «на будущих парламентских выборах мы станем платформой для объединения всех патриотических сил».

Ранее в Телеграм-канале партии появилось сообщение: «Сергей Притула идет в мэры Киева от „Голоса“!».