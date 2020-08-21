Кандидат в мэры Киева Притула уже готовится повышать тарифы

Шоумен Сергей Притула, выдвинутый партией «Голос» на выборы Киевского городского головы, занял в рейтинге кандидатов 6-ю позицию. Согласно проведенного в августе опроса киевлян ВОО «Передовые правовые инициативы» за Сергея Притулу на выборах мэра Киева готовы проголосовать меньше 6% киевлян.
Эксперты считают, что решением баллотироваться в мэры Киева шоумен Сергей Притула рискует повторить политическую карьеру Святослава Вакарчука. По словам телеведущего Дмитрия Спивака, Притула мог бы стать мэром столицы только при президенте Вакарчуке, чего в «обозримом будущем не будет точно». И даже в этом случае его каденция обернулась бы для Киева потерянным временем, а для самого Притулы — испорченной репутацией.
Кандидат в мэры Сергей Притула уже запомнился скандальным заявлением о необходимости повышать тарифы на коммунальные услуги. Притула рассказал о своих планах повысить тарифы в своем интервью для сайта lb.ua.
«Просто проблема плохого качества того или иного блага или природного какого-то ресурса лежит в следующем: оно все нуждается в обновлении, замене. Но сама станция в Бортничах, вечно на какой- реконструкции, и так далее. Все эти вещи должны закладываться в тариф. Он, очевидно, должен немного вырасти», сказал кандидат.
Несмотря на отсутствие политического опыта, Сергей Притула имеет близкие связи с политическим истеблишментом. Он зять влиятельного донецкого бизнесмена-застройщика Виктора Сопельника и свояк миллионера, экс-регионала, депутата Виталия Хомутынника, который являлся доверенным лицом беглого президента Виктора Януковича.
Данные ВОО «Передовые правовые инициативы» в августе демонстрируют сохранение жителями Киева своих предпочтений — за действующего городского главу Киева Кличко готовы проголосовать 41,6%. Кандидат от «Слуги народа», народный депутат Ирина Верещук занимает втору строчку — 10,41%. Всего 1% от Верещук отделяет нового кандидата в мэры Киева Алексея Кучеренко.
Как свидетельствуют результаты опроса, в рейтинге политических сил на выборах в Киевсовет партия «Голос» набирает менее 4% голосов, расположившись на 7-ой позиции, между «Партией Шария» и «Перемогой Пальчевского».
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