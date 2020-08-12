Сотрудничество «Укрзализныци» с немецкой Deutsche Bahn остановилось из-за нехватки денег

«Укрзализныця» будет возвращаться к идее сотрудничества и консалтинга с немецкой Deutsche Bahn после улучшения финансовой ситуации.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью ЭП.

«К Deutsche Bahn мы будем возвращаться, но когда в „Укрзализныце“ недостаток ликвидности, я боюсь, что нас не поймут, если мы закажем консалтинг на 80 млн гривен. Как минимум, на вилах вынесут или министерство, или „Укрзализныцю“, или обоих. Поэтому эти трансформационные вещи важны, но сначала мы спасаем человека, а потом улучшаем ее состояние», — заявил министр.

Напомним, 22 января в Давосе Мининфраструктуры и немецкая государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве. Премьер-министр Алексей Гончарук тогда заявил, что УЗ передадут немцам в управление на 10 лет. В Deutsche Bahn это опровергали.